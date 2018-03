Bürgercafé in den Ferien

Auch während der Osterferien ist das Bürgercafé im alten Rathaus in Knetzgau geöffnet. Am Donnerstag, 5. April, sind die Öffnungszeiten wie gewohnt von 9 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr, wie die Gemeinde mitteilte. Alle Gäste haben die Möglichkeit, sich in ungezwungener Gesellschaft zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet steht am Vormittag bereit, und am Nachmittag gibt es Kuchen. red