Bürgercafé hat geöffnet

Das Bürgercafé im "Alten Rathaus" in Knetzgau hat am Donnerstag, 22. März, von 9 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Alle interessierten Bürger haben hier

die Möglichkeit, sich in ungezwungener Gesellschaft zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Dazu lädt sie das ehrenamtliche Café-Team in Knetzgau ein. red