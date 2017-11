Bürgerbüro eine Woche geschlossen

In der Zeit von Donnerstag, 7. Dezember, ab 13 Uhr, bis Donnerstag, 14. Dezember, 13 Uhr, erfolgt im Bürgerbüro des Rathauses eine EDV-Umstellung. Aus diesem Grund ist das Bürgerbüro in

diesem Zeitraum geschlossen. Bei dringenden Angelegenheiten oder allgemein Fragen wende man sich an die Vermittlung des Rathauses (Telefon 09573/9608-0). red