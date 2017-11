Bürger kommen zu Wort

Der Markt Pressig lädt zur Bürgerversammlung am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr ins Schützenhaus Rothenkirchen ein. Es ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. In der Bürgerversammlung können grundsätzlich nur Gemeindebürger das Wort erhalten. Die angesprochenen Empfehlungen, Vorschläge und so weiter werden vom Marktgemeinderat behandelt. eh