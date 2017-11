Bürger in die Aula

Die Gemeinde Gundelsheim lädt zur Bürgerversammlung am Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr in die Aula der Michael Arneth-Schule Gundelsheim ein. Unter anderem berichtet Bürgermeister Jonas Merzbacher über gemeindliche Angelegenheiten, betreffend Hauptstraße 7, Bachstraße 12, Lärmschutz etc. Anschließend besteht die Möglichkeit der Diskussion und Fragestellung. red