Bürger haben das Wort

Die diesjährige Bürgerversammlung in Rannungen findet am Freitag, 10. November, in der gemeindlichen Mehrzweckhalle Rannungen statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen der Rechenschaftsbericht des Ersten Bürgermeisters, die Erläuterung der gemeindlichen Finanzsituation und der Investitions- beziehungsweise Baumaßnahmen, Ehrungen für ehrenamtliches Engagement, Anträge, Wünsche und Anfragen.

Anträge, die einer genauen Ermittlung bedürfen, sind spätestens bis drei Tage vor der Bürgerversammlung in schriftlicher Form bei der Gemeinde Rannungen oder der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach einzureichen, heißt es von der Gemeinde. Den Auf- und Abbau sowie die Bewirtung übernimmt in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr. sek