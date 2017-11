Der evangelische Frauenkreis und der Freundeskreis der Akademie Tutzing treffen sich gemeinsam am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Der Diplompädagoge Martin Becher ist der Leiter der Projektstelle "Bündnis für Toleranz" in Bad Alexandersbad, das sich gegen den Rechtsradikalismus wendet. Er berichtet aus seiner Arbeit, der nach den jüngsten Ereignissen immer höhere Bedeutung zukommt. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Ein Fahrdienst fährt um 19.10 Uhr ab der Bäckerei Lenker am Kreuzberg. red