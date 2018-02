"Büddl Express" startet ins zweite Jahr

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins "Büddl Express" konnten die Mitglieder auf ein ereignisreiches erstes Vereinsjahr zurückblicken. Vorsitzender Sebastian Neubauer ging nochmals auf die Vereinsgründung ein. Besonders erfreut zeigte er sich, dass kurz vor der Hauptversammlung nochmals sechs Fördermitglieder beigetreten waren und der Verein damit 40 Mitglieder zählt.

Gemeinsam mit Kassiererin Sarah Neubauer führte Neubauer aus, dass für über 400 Euro Noten angeschafft wurden. Ein Dankeschön ging an Christoph Neubauer, der seine Räumlichkeiten als Proberaum kostenlos zur Verfügung stellt. Ebenso konnte Sebastian Neubauer stolz die Ankündigung einer eigenen Musikanlage verkünden, was Georg Neubauer federführend organisiert hatte. Als Anlagenwart erklärte sich Samuel Neubauer bereit, die technischen Gerätschaften zu betreuen und zu warten. Stolz ist der Vorsitzende auch darauf, dass der "Büddl Express" schon im ersten Jahr Dirndl, Schürzen und einheitlich bestickte Hemden für alle Musiker und Musikerinnen angeschafft hat, womit man ein gutes Bild in der Öffentlichkeit abgebe.

Dirigent Florian Neubauer ging in seinen Bericht auf die einzelnen Auftritte ein und lobte besonders das Konzert auf der Seebühne und zum Sommerfest der Feuerwehr in Hirschfeld. Aber auch der Polterabend in Redwitz blieb ihm in guter Erinnerung. Die neuen Stücke sind demnach gut angekommen und wurden sauber vorgetragen. Beim Gesang wolle man noch etwas ausprobieren, um dem Publikum das Optimale zu bieten.

Sebastian Neubauer gab noch einen kurzen Ausblick auf die Saison 2018 und bemerkte, dass - neben privaten runden Geburtstagen - ein Gottesdienst musikalisch umrahmt werde, aber auch das Sommerfest in Mitwitz und der Auftritt auf der Seebühne in Kronach wieder als Sommerkonzert eingeplant seien. Beim FCN-Fanclub Windheim werde man das Jubiläumsfest mitgestalten. Ebenso spiele der "Büddl Express" beim Dorffest der Gemeinde Steinbach am Wald in Buchbach mit. Highlight des Jahres wird Neubauer zufolge aber der Vereinsausflug nach Würzburg über zwei Tage sein, wo man zum Weinfest aufspielen werde.

Sebastian Neubauer stellte gleichzeitig aber nochmals klar, nicht noch mehr öffentliche Auftritte annehmen zu wollen. Schließlich habe man ein ausgezeichnetes Miteinander mit dem Musikverein Windheim und wolle keine Konkurrenzkapelle dazu sein.

Abschließend begrüßte er die Wahl des Tubisten Alexander Klug zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden im Nordbayerischen Musikbund und freute sich, dass dieser immer noch die Zeit findet, beim "Büddl Express" zu spielen. hs