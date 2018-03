Bücherflohmarkt für die neue Orgel

Ab 12. Mai findet zum fünften Mal der Bücherflohmarkt der evangelischen Kirchengemeinde in der Christuskirche in Haßfurt statt. Dieser Flohmarkt hat sich zu einem zentralen Umschlagplatz gebrauchter Bücher im Landkreis Haßberge entwickelt, teilt das Pfarramt mit. Im vergangenen Jahr wechselten etwa 4000 Bücher die Besitzer. Vom 12. Mai bis zum 20. Juli 2018 ist die Christuskirche jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können Bücher gegen eine Spende mitgenommen werden. Der Erlös wird für die neue Orgel in der Christuskirche verwendet. Durch den Flohmarkt und andere kleine Aktionen sowie Spenden sind bisher knapp 170 000 Euro für die neue Orgel zusammengekommen. Bücherspenden werden ab jetzt im Pfarramt angenommen. Die Bücher sollen zu ihrem Schutz in Bananenkartons verpackt werden, bittet das Pfarramt. red