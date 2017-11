Bücherbasar mit Weihnachtsbüchern

Bücher zur Weihnachtszeit für Klein und Groß stehen in großer Auswahl zum Verkauf beim nächsten Awo-Bücherbasar am Samstag, 11. November, von 10 bis 14 Uhr im Laden in der Bamberger Straße 10 in Forchheim. Auch Kinderbücher und Science-Fiction sind neu eingetroffen. Der Erlös aus dem Verkauf gespendeter Bücher kommt dem Familienfonds der Arbeiterwohlfahrt Forchheim zugute. Zudem informiert die Awo, dass das ehrenamtlich tätige Bücherteam Verstärkung braucht. Gesucht werden Frauen, die beim Sortieren beziehungsweise Verkauf helfen können. Die Zeiten werden frei vereinbart. Mehr Informationen gibt es unter Telefon 0173/9088579. red