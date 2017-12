"Budderblädzli" und mehr in der Jahnhalle

Unter dem Motto: "Budderblädzli, Bunsch und Bäggli" präsentiert Klaus Karl-Kraus am Freitag, 1. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Forchheimer Jahn-Kulturhalle Fränkisch-Humorvolles zur Weihnachtszeit. Kurios, komisch, kritisch.

So betrachtet der Erlanger Kabarettist Klaus Karl-Kraus die immer wiederkehrende besinnliche Weihnachtszeit. "Der Auftritt ist eine schöne Bescherung. Mit der ihm eigenen, unverkennbaren Mischung aus schonungslosem Humor und echt fränkischer Naivität überlässt der Künstler dem Zuhörer die Frage, ob er über die Scheinheiligkeit der anderen lacht oder letzten Endes doch über sich selbst. Klaus Karl-Kraus quält nie einen Witz zum Scherz, die Lacher sind ohnehin auf seiner Seite. "Budderblädzli, Bunsch und Bäggli" sind die Alternative zur stillen Nacht, wenn die "Broudwärscht Lametta tragen" und der Steckerleswald neidisch aufs Fichten-Niederholz wird. Karten unter 0152/29433168 und an der Abendkasse