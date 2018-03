Buckenhofen darf immer noch hoffen

Noch immer gibt es Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Handball-Bezirksoberliga. Mit einem nie gefährdeten Heimsieg gegen Nabburg/Schwarzenfeld erfüllten die Männer des SV Buckenhofen ihre Pflicht und gaben die Rote Laterne an den TSV Winkelhaid ab. Da der HC Weiden gleichzeitig dem Tabellenführer Erlangen-Bruck II unterlag, hat der SVB nach wie vor die Chance, die Oberpfälzer einzuholen.



Männer, Bezirksoberliga

SV Buckenhofen -

HSG Nabburg/Schw. 25:18

Einer der besten "Buckis", Torhüter Florian Zündt, setzte gleich im ersten Angriff der Gäste ein Zeichen: Er parierte den Strafwurf der HSG. So konnten die Hausherren von Anfang an die Führung übernehmen und gaben diese nach dem Ausgleich zum 2:2 in der siebten Minute nur noch ein Mal ab. Allerdings lag der SVB bei insgesamt niedrigem Spielstand stets nur knapp vorne. Grund waren beidseitig technische Fehler und schlecht platzierte Würfe.

Dennoch verdienten sich die Gastgeber Lob, da sie zwei direkt aufeinander folgende Zeitstrafen mit nur einem Gegentreffer überstanden. Umgekehrt zogen sie aus ihrer Überzahl keinen zählbaren Nutzen. So blieb der Abstand bis zur Pause gleich (11:9). Zum Ende des ersten Durchgangs scheiterte die Mannschaft von Trainer Christoph Schatz mit einem Siebenmeter. Nach dem Seitenwechsel konnte sie eine andauernde doppelte Überzahl nicht nutzen.

So setzte sich das gewohnte Muster im zweiten Abschnitt fort. Ein einziges Mal noch kam es zum Unentschieden (12:12, 36.), doch Björn Hauer und Florian Ladwig trafen umgehend. Bis zehn Minuten vor dem Ende behaupteten die Buckenhofener den Zwei-Tore-Vorsprung (18:16). Tobias Distler, Christoph Mach und Marco Rost sorgten erstmals für eine etwas deutlichere Führung (21:16, 54.). Ermöglicht wurde dies durch weitere Paraden von Zündt, der auf 54 Prozent gehaltener Würfe kam.

Die "Buckis" ließen sich nicht von der Siegerstraße drängen, zumal sich die Gäste mit Disziplinlosigkeiten schwächten und sogar eine blaue Karte (= Disqualifikation) kassierten. Planvolle, strukturierte Aktionen gab es kaum noch, am verdienten Sieg änderte das nichts. hgum

SVB: Reuschl, Zündt - Deittert (1), Distler (4), Forstner (1), Hauer (1), Hübenthal (1), Ladwig (6/2), Mach (4), Rost (4/1), Sauer (1), K. Winter (1), M. Winter (1)