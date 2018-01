Bucher feiern ihre Kapelle

48 "Antonias" ist die Fichte dieses Jahr bei der Bucher Kerwa lang. Statt wie üblich den Kerwasbaum in "Erwus" zu messen - der durchschnittlichen Länge zwischen Daumen und Zeigefinger aller Kerwasburschen -, entschied man sich dieses Jahr, ihn in der neu eingeführten Maßeinheit "Antonias" zu messen, sagte Kerwasbursche Lukas Ruhmann.

Als Maßeinheit musste das am Kerwasfreitag geborene Mädchen "Antonia", deren Vater der Kerwasbursche Sebastian Hahn ist, herhalten. Antonias Länge beträgt 53 Zentimeter, somit ist der 25 Meter lange Baum ungefähr 48 "Antonias" lang.



Glück mit dem Wetter

Vorab scherzten die Kerwasburschen noch über die ständig wechselnde Wettervorhersage. "Dann schau halt woanders, wo besseres Wetter vorhergesagt wird", sagten einige. Doch dieses Jahr hatten die Bucher Glück, es blieb beim Baumaufstellen trocken.

Nach dem Schmücken des Kerwaswagens ging es erst einmal für alle Kerwasburschen nach Hesselberg in den Wald, wo die Kerwasfichte gefällt wurde. Danach fuhren alle, traditionelle Kerwaslieder singend, auf dem Wagen über Hesselberg und Neuhaus nach Buch. Freilich wurden hier Spottlieder über einige bekannte Personen wie den "Boder" von Neuhaus nicht ausgelassen.

Um 15 Uhr wurde der Baum, anlässlich des neugeborenen Kindes auf den Namen "Antonia I." getauft, binnen einer Stunde unter dem Kommando des erfahrenen Heribert Hahn, dem Großvater des mittlerweile berühmten Mädchens, aufgestellt. Dazu spielte die Gremsdorfer Blaskapelle, während die Gäste eine Brautentführung feierten und zur Musik und den Kerwasliedern tanzten.



Altar und Kreuzweg erneuert

Am gestrigen Kerwassonntag stand die Segnung der für ca. 284 000 Euro sanierten Kapelle St. Marien an. Hierzu waren Erzbischof Ludwig Schick und Dekan Kilian Kemmer nach Buch gekommen. Im Gottesdienst wurden der neue Ambo, der neu gestaltete Kreuzweg, bei dem Bilder durch Figuren ersetzt wurden, und der neue Altar samt der Reliquie des alten Altares vom Erzbischof in der voll besetzten Kapelle gesegnet. Der neue Kreuzweg wurde durch eine Spende von Tilda von der Saal ermöglicht.

Vorab dankte Bürgermeister Norbert Walter (CSU) allen ehrenamtlichen Helfern und dem Gemeinderat, die die Sanierung der Kapelle ermöglichten. Da die Kapelle im Besitz der Gemeinde ist, musste diese fast die gesamten Kosten selbst tragen. 20 Prozent der Renovierungskosten hat das Erzbistum Bamberg übernommen.