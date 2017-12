Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Auto in die Buchenhecke des Anwesens Am Lerchenbühl 1. Der Verursacher meldete den Unfall weder bei der Polizei noch dem Eigentümer. An der Hecke entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09225/96300-0. pol