Buch rundet gutes Jahr ab

Nach dem Cranach-Jahr, mit dem die Luther-Dekade 2015 den 500. Geburtstag von Lucas Cranach dem Jüngeren gefeiert hat, folgte 2017 das Reformationsjahr, und damit ein weiterer Höhepunkt für die städte- und bundesländerübergreifende Kooperation "Wege zu Cranach".

Cranach und seine Werkstatt haben mit ihren Porträts von Martin Luther maßgeblich das Bild des Reformators und der Reformation geprägt. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, Luthers Bildnisse und das Thema der Reformation in Cranachs Werk einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, und zwar - das war die besondere Idee - anhand von Werken, die in den Partnerorten Gotha, Erfurt, Neustadt an der Orla, Torgau, Eisenach, Lutherstadt Wittenberg, Dessau, Schneeberg, Meißen, Kronach, Coburg und Nürnberg selbst zu sehen sind.

Die nachhaltige Pflege des Cranach-Erbes am authentischen Ort ist das erklärte Ziel der Cranach-Kooperation, die seit 2011 sowohl touristisch als auch kunstwissenschaftlich wirkt. Herausgekommen ist unter dem Titel "Cranach und Luther" eine Publikation namhafter Autoren, die jeweils ein Werk aus jedem Partnerort vorstellen. Dabei handelt es sich nicht nur um Tafelbilder, sondern auch um Arbeiten auf Papier oder Wandmalereien.

Nun zog die Städtekooperation bei ihrem herbstlichen Partnertreffen ein durchweg positives Fazit des Reformationsjahrs. Man besichtigte auf Einladung des Gastgebers, Ronny Schwalbe, Kulturamtsleiter von Neustadt an der Orla, am Ende der Sitzung noch das neu eröffnete Lutherhaus, wo im Rahmen einer Interimspräsentation zur Zeit das Figurenwerk des Neustädter Cranach-Altares zu sehen ist. Ein würdiger Ort, um sich gemeinsam über das Buch "Cranach und Luther" zu freuen. red