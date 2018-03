Bubble Soccer für Nachtaktive

Die aktuelle Saison des Kronacher Mitternachtssports neigt sich dem Ende zu. Für den letzten Termin am 6. April haben sich die Organisatoren etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Normalerweise wird von Oktober bis April an jedem ersten Freitag im Monat in der Halle der Turnerschaft Kronach am späten Abend Fußball oder Tischtennis gespielt. Doch zum Saisonabschluss hält der Mitternachtssport ganz besondere Sportgeräte bereit: Bubble Soccer ist ein lustiges und manchmal schweißtreibendes Vergnügen, bei dem die Spieler in eine Art Airbag hineinschlüpfen und Fußball spielen.



Jeder kann kommen

Jedoch ist aufgrund der ganz besonderen "Sportbekleidung" ein Fußballspielen wie gewohnt nicht möglich. Im Stil eines Rugby-Spiels werden die gegnerischen Spieler deshalb auf dem Weg zum Tor aus dem Weg geräumt statt umdribbelt.

Wem das Bubble Soccer zu anstrengend ist, der kann alternativ auch in einen Zorbing-Ball steigen. Im Gegensatz zu den Hüllen des Bubble Soccer steckt man hier mit dem ganzen Körper in dem Ball und kann sich mit diesem durch Laufen im Inneren der Hülle fortbewegen.

Jede Jugendliche und jeder Jugendlicher kann vorbeikommen und ist von 21.30 Uhr bis Mitternacht willkommen. Dafür benötigt es keine Anmeldung oder Mitgliedschaft in einem Verein, auch wenn das Angebot in den Turnhallen der Turnerschaft Kronach stattfindet. Die Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren sollen lediglich Sportklamotten und Hallenturnschuhe mitbringen. Zorbing-Bälle und Bubble Soccer werden vom BDKJ Kronach/Teuschnitz zur Verfügung gestellt.