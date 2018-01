Bruno Reuß vom VfR Kirchlauter mit der "Goldenen Pfeife" ausgezeichnet

Beim Kameradschaftsabend der Schiedsrichtergruppe Haßberge in der Stadiongaststätte des FC Haßfurt überreichte Obmann Josef Raab die "Goldene Pfeife" der Schiedsrichtergruppe, die jährlich vergeben wird, an Bruno Reuß vom VfR Kirchlauter. In seiner Laudatio lobte der Obmann Bruno Reuß für seinen unermüdlichen Einsatz in der Gruppe Haßberge und betonte, dass nicht nur die sportliche Qualifikation des Schiedsrichters, sondern auch die Persönlichkeit, die Reputation und die Vorbildfunktion wichtige Kriterien für die Auszeichnung mit der Goldenen Pfeife seien. Erst vor einigen Wochen leitete Bruno Reuß sein 2000. Spiel in der Gruppe Haßberge.

Mit einer Gedenkminute gedachten die Haßfurter Schiedsrichter zu Beginn der Veranstaltung der in diesem Jahr verstorbenen Ehrenmitglieder Baptist Geisel (Spfr. Steinbach), Leo Derra (FC Neubrunn) und Ludwig Vogt (TSV Westheim).



Derzeit 161 Mitglieder

Der Bezirksschiedsrichterobmann Kröckel fand großes Lob für alle Schiedsrichter, die regelmäßig den Spielbetrieb im unteren Fußball-Bereich sicherstellten. Er sprach auch den Dank an die Schiedsrichterfrauen aus, die das Hobby ihres Mannes unterstützen, was die Zuhörer mit besonderem Dank quittierten. Kröckel lobte die Führungsmannschaft der Schiedsrichtergruppe Haßberge mit Obmann Josef Raab an der Spitze.

In seinem Jahresbericht informierte Raab über den aktuellen Leistungsstand der 161 Mitglieder umfassenden Gruppe Haßberge. Mit den fünf Spitzenschiedsrichtern Marcel Geuß (Bayernliga), Andreas Wörtmann (Landesliga) sowie Udo Kessemeier, Christian Grieninger und Moritz Meisel (Bezirksliga) sei man gut im Verband und Bezirk vertreten. Kevin Seidlitz (FC Sand) ist als Bezirksliga-Anwärter qualifiziert.

Im Beobachtungswesen ist Walter Moritz für die Regionalliga, Damen-Bundesliga und Juniorenbundesliga und Obmann Josef Raab für die Bayernliga qualifiziert. Michael Tully ist im Bezirk als Beobachter aktiv.

Bei zwei Schiedsrichter-Neulingslehrgängen wurden 26 Schiedsrichter ausgebildet. Dies war der größte Zuwachs der letzten Jahrzehnte in der Schiedsrichtergruppe.

Bei den sportlichen Aktivitäten waren die Teilnahme am Bezirkshallenturnier, am Fußballturnier zum 100-jährigen Bestehen der Schiedsrichtergruppe Stuttgart, die Trainingsabende am Schulzentrum in Haßfurt, die Förderlehrgänge in Zeil sowie die Leistungslehrgänge in der Gruppe, im Bezirk und im Verband wichtige Aktivitäten.

Auch wenn das eine oder andere Spiel in den B-Klassen nicht mehr besetzt werden kann, ist Obmann Raab mit den Einsätzen seiner Schiedsrichter zufrieden. Er zeigte sich optimistisch für die Zukunft, "wenn es gelingt, das vorhandene Potenzial an jungen Schiedsrichtern im Bezirk zu qualifizieren".



Die einzelnen Ehrungen

Die zahlreichen Ehrungen der Schiedsrichter nahm Bezirksschiedsrichterobmann Norbert Kröckel vor.

Mit der Ehrennadel in Gold BSA Unterfranken für zehn Jahre wurden Frank Bühl (TSV Limbach), Alfred Hornung (TSV Kirchaich), Christian Hornung (SC Trossenfurt), Marco Hornung (TSV Kirchaich), Marlies Hornung (TSV Kirchaich), Andreas Müller (TV Königsberg), Johannes Neundörfer (TSV Kirchaich), Manfred Vollert (SSV Gädheim), Lukas Weiss (TSV Wülflingen) und Maximilian Werb (VfB Humprechtshausen) geehrt.

Die BFV-Ehrennadel in Silber für 20 Jahre bekam Burkard Ullrich (TSV Oberschleichach) überreicht.

Für 25 Jahre ging die Ehrennadel in Gold mit Eichenlaub BSA Unterfranken an Alfred Ament (SV Sylbach), Heinz Bähr (TSV Wonfurt) und Richard Lang (VfR Kirchlauter).

Für 35 Jahre erhielten Robert Markert (SV Friesenhausen) und Werner Schneider (TSV Zell) die Ehrennadel in Bronze der Gruppe Haßberge.

Die Verbandsehrenmedaille in Silber für 40 Jahre bekamen Frieder Bischof (SV Mechenried), Michael Moser (SV Fatschenbrunn) und Helmut Zehendner (SC Stettfeld), die zu Ehrenmitgliedern der Schiedsrichtergruppe Haßberge ernannt wurden.

Für 45 Jahre wurde Hermann Ruder (TSV Westheim) mit der Ehrennadel in Silber der Gruppe Haßberge ausgezeichnet.

Die Verbandsehrenmedaille in Gold erhielten für 50 Jahre Siegfried Barth (Spfr. Steinbach) und Adolf Eigl (RSV Unterschleichach). Für 55 Jahre bekam Alfred Mennel (SC Stettfeld) die Ehrennadel in Gold der Gruppe Haßberge. red