Brunner und Ritter siegen beim Kids-Cup

Am diesjährigen Kids-Cup in Naila nahmen fast 160 junge Karatekas im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren aus Bayern, Thüringen und Sachsen teil. Darunter auch Helena Brunner und Tim Ritter vom Bushido Coburg, die für das Karate Dojo Naila starten.

Begleitet von Trainer Stefan Müller und Betreuer Udo Triebel hatten sich die beiden viel vorgenommen. In verschiedenen Größen- und Altersgruppen gingen die Sportler an den Start.

Helena Brunner stand im Finale Elisabeth Berger aus Straubing gegenüber, die erst eine Woche zuvor deutsche Meisterin in der Disziplin Kata wurde. In einem hart geführten Kampf ging die Coburgerin mit einem Chudan Mawashigeri (Halbkreisfußtritt) mit zwei Punkten in Führung. Die Straubingerin konnte jedoch ausgleichen und brachte die erst zehnjährige Vestestädterin noch einmal in Bedrängnis. Trotz einer Fehlentscheidung des Hauptkampfrichters gegen Brunner, ließ sich die junge Kämpferin nicht aus dem Konzept bringen.



Fauststoß zum Körper

In einem ausgeglichen Kampf setzte sie kurz vor Kampfende mit einem Fauststoß zum Körper den Siegtreffer, und sicherte sich den Titel mit 4:3 Punkten.

In einem stark besetzten Teilnehmerfeld traf Tim Ritter in seinem ersten Kampf gleich auf den bayerischen Meister Falk Müller aus Untermerzbach. Tim Ritter ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und überzeugte mit Faust- und Fußtechniken. Er siegte 4:0.

In den beiden nächsten Kämpfen traf der Bushido-Kämpfer auf wesentlich größere Gegner. In diesen Kämpfen konnte keiner der Karatekas punkten. Da er der aktivere und flexiblere Kämpfer war, sprachen die Kampfrichter dem Coburger den Sieg zu.

Im Finale steigerte sich der Neunjährige wieder und besiegte seinen Gegner Finn Schmeißer aus Hirschbach/Saale deutlich mit 4:0 Punkten. smü