Brunnen wird gereinigt

Frostschutz wird angebracht



Der Multimedia-Brunnen im Rosengarten wird ab Montag, 20. November, bis Freitag, 24. November, gereinigt und auf den Winterbetrieb vorbereitet. Ab Montag, 20. November, beginnt die routinemäßige Reinigung des Multimedia-Brunnens.Im Anschluss daran werden sensible Bauteile wie feine Düsen, die Geysir-Düsen und der Pegelmesser, alle Leuchtmittel und Lampen ausgebaut sowie eine Folie und ein Frostschutzkasten eingesetzt. Diese Maßnahmen sind notwendig, um Schäden bei Frost zu vermeiden. Anschließend läuft der Multimedia-Brunnen im Winterbetrieb. Eine Übersicht der Spielzeiten gibt es in den Schaukästen am Rosengarten, auf Facebook und auf der Homepage www.badkissingen.de