Der Multimedia-Brunnen im Rosengarten wird wegen der planmäßigen Reinigung von Montag, 9. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 13. Oktober, abgeschaltet. Bei den Arbeiten wird das Brunnenbecken gereinigt und die Brunnentechnik routinemäßig überprüft. Am Freitag, 13. Oktober, wird der Brunnen im Laufe des Tages wieder in Betrieb genommen. Ab Oktober finden die Beamer-Shows um 20 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit statt. Mittwochs und samstags ist die Beamer-Show "Raum & Zeit" sowie freitags die "Rosenshow" zu sehen. Die Fontäne sprudelt von 7.30 bis 24 Uhr. Ab 20 Uhr wird diese in den Regenbogenfarben und anschließend in ausgewählten Monatsfarben beleuchtet. Die Musik-Wasser-Spiele finden täglich im dreistündigen Rhythmus um 9, 12, 15, 18 und 21 Uhr statt. Weitere Informationen sind auch auf der Homepage unter www.badkissingen.de veröffentlicht.