Brunnen im Wintermodus

Der Multimedia-Brunnen im Rosengarten läuft seit Freitag, 24. November, im Wintermodus. Wie die Stadt mitteilte, wurden während der routinemäßigen Reinigung des Multimedia-Brunnens sensible Bauteile wie feine Düsen, die Geysir-Düsen und der Pegelmesser ausgebaut sowie eine Folie und ein Frostschutzkasten eingesetzt. Diese Maßnahmen seien notwendig, um Schäden bei Frost zu vermeiden.

Der Wintermodus des Multimedia-Brunnens bedeutet: Sofern das Wasser im Brunnen

nicht gefroren ist und die Temperatur über drei Grad Celsius liegt, läuft die Fächerfontäne tagsüber ab 7.30 Uhr. Zu den bekannten Zeiten um 9, 12 , 15

und 18 Uhr werden die Musik-Wasser-Spiele zu sehen sein.

Die Beamer-Show "Raum & Zeit" läuft mittwochs und samstags, die Rosenshow freitags um 20 Uhr. Ab dem 1. Advent, also Sonntag, 3. Dezember, wird täglich von 17 bis 17.15 Uhr, von 18 bis 18.15 Uhr und von 19 bis 19. 15 Uhr eine besinnliche Weihnachtsstimmung auf den Water-Screen projiziert.

Der Winterbetrieb des Brunnens endet voraussichtlich kurz vor Ostern und ist abhängig von der Witterung. Kündigt sich eine längere Frostperiode oder Hochwasser an, sind weitere Schutzmaßnahmen nötig, heißt es in der Mitteilung der Stadt Bad Kissingen. red