Brunhilde und Walter Habelitz machen 60 voll

60 Jahre Gemeinsamkeit feierten Brunhilde und Walter Habelitz in Schmölz, und viele Freunde, Nachbarn, Bekannte und Verwandte fanden sich ein, um hierzu ihre besten Glückwünsche zu übermitteln.

Namens des Marktes Küps gratulierte 2. Bürgermeisterin Helga Mück recht herzlich. Stellvertretend für den Landrat erschien Wolfgang Beiergrößlein. Gottes Segen übermittelte Pfarrer Gerald Munzert. Delegationen des Obst- und Gartenbauvereins, des Turnvereins und des Spielmannszuges machten ihren Mitgliedern die freundliche Aufwartung.



Gemeinsame Gartenarbeit

Walter Habelitz wurde in Hofsteinach geboren und kam durch die Eheschließung mit der Schmölzerin Brunhilde hierher. Aus der Familiengründung gingen zwei Kinder und drei Enkelkinder hervor. In jungen Jahren schaffte er im elterlichen Betrieb, anschließend 17 Jahre lang in einer Spielwarenfabrikation in Neustadt/Coburg und bis zu seinem Ruhestand bei Kunststoffwerke Dr. Schneider in Neuses.

Neben der Fürsorge um ihre Familie machte Brunhilde Habelitz bis zu ihrem Ruhestand Heimarbeit für die Spielwarenindustrie und die Kunststoffwerke. Heute genießt das Jubelpaar die ruhigeren Jahre des Lebens. Walter Habelitz widmet sich leidenschaftlich seiner Hobby-Schreinerei. Gartenarbeit und alles rund ums Haus machen beiden gemeinsam sehr viel Freude. hän