Wegen der Erneuerung des asphaltierten Fahrbahnbelages einschließlich der Dehnungsfugen auf der Saalebrücke (Diebach) ist eine Überquerung nicht möglich. Die Vollsperrung für den öffentlichen Verkehr beginnt am Donnerstag, 12. Oktober, ab 7 Uhr und dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 18. Oktober, 18 Uhr. Die Überquerung auf dem Seitenstreifen der Brücke für Fußgänger ist nur bedingt möglich, hieß es in einer Mitteilung.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten an der Ortsverbindungsstraße Machtilshausen-Wasserlosen wird ferner der Bereich am Ortsausgang von Machtilshausen vom Mittwoch, 11. Oktober, 8 Uhr, bis Freitag, 13.Oktober, 9 Uhr, für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt, teilte die Gemeinde Elfershausen mit. sek