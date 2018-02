Bruderduell im Herrenfinale

Der Siemens-Tennisclub Redwitz hat seine Vereinsmeister ermittelt.



Herren-Einzel

Nachdem Martin Schöb Sven Hiller und Daniel Schöb Luca Höfer bezwungen hatten, trafen sich die Brüder wieder im Finale. Martin Schöb musste sich besonders im ersten Satz mächtig strecken, um seinen Bruder niederzuhalten. Den zweiten Satz dominierte dann der Titelverteidiger und gewann schließlich mit 7:5, 6:3.



Herren-Doppel

Die Brüder Schöb räumten Sven Hiller und Uwe Hiller aus dem Weg, während Timo Höfer mit Sohn Eliah mit 6:3, 6:3 gegen André Rösch und Fritz Engelmann gewannen. Im Endpsiel bestätigten dann die Brüder Schöb ihre Favoritenrolle und gewannen sicher 6:3, 6:2.



Damen-Einzel

Im Halbfinale konnte Heidrun Schöb gegen Julika Wendrich nicht antreten. Kathrin Wagner kämpfte im zweiten Halbfinale stark und schlug die Nr. 1 der Damen, Sabrina Neder, etwas unerwartet mit 6:2, 7:5. Im Endspiel zeigten beide Damen gutes Grundlinien-Tennis, wobei sich Kathrin Wagner ohne größere Probleme gegen Julika Wendrich mit 6:0, 6:1 durchsetzte.



Damen-Doppel

Im kleinsten aller Felder wurden Kathrin Wagner/Julika Wendrich ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich in einem attraktiven Match mit 7:5, 6:2 gegen Heidrun Schöb und Sabrina Neder durch.



Mixed

Im Mixed gab es einige sehenswerte Spiele. An Spannung kaum zu überbieten war das Halbfinale zwischen Sabrina Neder/Sven Hiller gegen Julika Wendrich/Daniel Schöb, wobei Letztere mit 5:7, 7:6, 10:6 die Oberhand behielten. Im Finale trafen sie auf Kathrin Wagner und Martin Schöb, die beide das Titel-Triple anstrebten. Trotz einer 5:3-Führung im ersten Satz wurde daraus jedoch nichts, weil Wendrich/Schöb mit ihrem agilen, risikofreudigen und gut abgestimmtem Spiel das Heft in die Hand nahmen und sich mit 7:5, 6:2 den Titel holten.



U14-Jugend

In einem großen Teilnehmerfeld schieden in den Qualifikationspielen Elias Wagner, Helen Schopf, Linus Schöb und Antonie Wendrich aus. Im Halbfinale gewann der klare Favorit Eliah Höfer gegen Hannes Schöb. Fritz Engelmann musste sich gegen Lena Ammon deutlich mehr strecken, um das umkämpfte Match mit 5:7, 6:4, 10:3 zu gewinnen. Im Endspiel suchte Engelmann seine Chancen, doch Höfer war zu stark und wurde verdient Meister.

Die Meisterschaften für die vielen jüngeren Spieler wird separat ausgetragen. webi