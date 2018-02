Die Firma Brose hat mit einem offenen Brief an die Stadtratsfraktionen der SPD und GAL auf deren Kritik an den Plänen für den Sonderlandeplatz an der Breitenau reagiert. So erklärt Firmensprecher Jan Saeger in zwei Schreiben, die gestern an die Fraktionsvorsitzenden Klaus Stieringer (SPD) und Ursula Sowa (GAL) verschickt wurden, mit deutlichen Worten, was Brose von der Kritik hält: "Die Forderung, die Investitionen des Ausbaus des Sonderlandeplatzes Breitenau möglichst nicht zu nutzen, widerspricht dem öffentlichen Interesse. Sie macht so viel Sinn wie der Ausbau einer Landstraße zur Bundesstraße mit der Auflage, den Verkehr nicht zu erhöhen."

Und weiter: "Ob nun zwei oder vier Geschäftsflugzeuge am Tag beim Start für wenige Minuten Geräusche verursachen, die geringer sind als die eines vorbeifahrenden Lkws, kann doch nicht ernsthaft problematisiert werden, wenn es am Ende um Arbeitsplätze, Steuerkraft und Wohlstand für die Bevölkerung geht."

Ein modern ausgestatteter Flugplatz sei eine öffentliche Verkehrseinrichtung, die allen Unternehmen, Bürgern und Besuchern geschäftlich oder privat zur Verfügung steht. "In Coburg und vielen anderen Städten Deutschlands nutzen Wirtschaftsunternehmen die schnelle und unbürokratische Flugabwicklung regionaler Verkehrslandeplätze." Auch die Stadt Bamberg habe großes Interesse daran, ihre Finanzkraft zu verbessern, indem sie bestehende Unternehmen fördere und neue Betriebe anzusiedeln versuche. "Dafür ist allerdings die Infrastruktur, und insbesondere eine gute Verkehrsanbindung, eine entscheidende Voraussetzung", so Saeger, der den offenen Brief mit den Worten beendet: "Die Brose Unternehmensgruppe beteiligt sich gern an der positiven Entwicklung ihrer Firmenstandorte. Es wird Zeit, dass sich die politischen Mandatsträger von Vorurteilen freimachen und sich mit Sachlichkeit den Anforderungen an eine zeitgemäße Infrastruktur stellen."



Zunahme an Flügen befürchtet

Die SPD hatte sich deutlich gegen eine Zunahme von Flügen am Sonderlandeplatz Breitenau ausgesprochen. Der bestehende Status eines Sonderlandeplatzes, unter Ausschluss gewerblichen Flugverkehrs, müsse bestehen bleiben, so die Ansicht der Fraktion. Zuvor hatte Staatsminister Marcel Huber (CSU) bei einem Termin in Coburg verkündet, dass mit einer Kombination aus den Flugplätzen Coburg und Bamberg der Geschäftsflugverkehr in Oberfranken weiter gesichert werden könnte. Der Platz an der Breitenau müsste dazu für den Instrumentenflug ertüchtigt werden. Womit Starts und Landungen auch bei schlechtem Wetter möglich und besser planbar wären, das erklärt auch Brose-Sprecher Saeger in seinem Schreiben.

Die GAL sprach im Vorfeld von "gezielter Salami-Taktik" am Sonderlandeplatz und kritisierte, dass nun das nächste Scheibchen serviert würde: Es sei ein offenes Geheimnis, dass eine Erweiterung der Nutzung der Sonderlandebahn im Interesse der direkt benachbarten Firma Brose liege.

SPD und GAL forderten mehr Aufklärung über die Pläne am Sonderlandeplatz. sem