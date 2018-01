Brose gewinnt Design-Preis mit Rücksitzdurchlade aus Thermoplast

Der Automobilzulieferer Brose hat für eine Rücksitzdurchlade aus glasfasergewebeverstärktem Thermoplast (Organoblech) den "Materialica Design + Technology Award 2017" in der Kategorie "Product" in Gold erhalten. Der Award zählt zu den wichtigsten in der internationalen Designszene. Nach 2014 ging er bereits zum zweiten Mal an Brose.

Der Materialica Award würdigt seit 2003 Produkte und Konzepte, die herausragendes Design und hohe Technologiekompetenz verbinden. Organisiert wird der Award von Robert Metzger, Geschäftsführer der MunichExpo Veranstaltungs GmbH und Organisator des Awards. 18 Unternehmen erhielten in diesem Jahr Preise in den Kategorien "Material", "Product", "Surface & Technology" sowie "CO2 Efficiency".

Die klappbare Durchlade für die Rücksitzbank aus Organoblech spart einer Mitteilung von Brose zufolge im Vergleich zu herkömmlichen Varianten aus Stahl 1,5 Kilogramm Gewicht ein - das entspricht 40 Prozent. Außerdem entfallen zwölf Einzelteile sowie drei Schweißbaugruppen und somit Kosten. Brose fertigt das Produkt am Standort Coburg für den Einsatz im Land Rover Discovery. Es ist die erste Serienproduktion eines sicherheitsrelevanten Strukturbauteils aus dem Leichtbauwerkstoff. Periklis Nassios, Geschäftsführer Sitzsysteme bei Brose, teilte mit, dass das Unternehmen bereits an weiteren Sitzkomponenten aus dem Material arbeite. Brose ist nach eigenen Angaben weltweit der fünftgrößte Automobilzulieferer in Familienbesitz. Mehr als 25 000 Mitarbeiter an 60 Standorten in 23 Ländern erwirtschaften einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro. Jeder zweite Neuwagen weltweit ist mit mindestens einem Brose- Produkt ausgestattet. Brose fertigt unter anderem Systeme für Türen, Sitze, aber auch für Lenkung und Motorkühlung. red