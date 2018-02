BRK würdigt Dieter Kirstner: ein Vierteljahrhundert Bereitschaftsleiter

Nur mit ehrenamtlichem Engagement kann das Leben in vielen Bereichen der Gesellschaft funktionieren. Einer dieser Ehrenamtlichen ist Dieter Kirstner, seit 25 Jahren Leiter der BRK-Bereitschaft in Memmelsdorf. Bei der Jahresversammlung der Bereitschaft wurde er jetzt geehrt.

Linda Toni als Beauftragte für Wohlfahrt und Soziales würdigte Kirstner, der auch stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter ist, für sein Engagement. Besonders hob sie Kirstners Verständnis für die Jugend hervor. Sie wies darauf hin, dass es nicht immer einfach sei, die unterschiedlichen Belange der Bereitschaftsmitglieder zu vereinen und gleichzeitig die allgemeinen Vorschriften zu berücksichtigen. "Diese Gratwanderung hat Dieter in den letzten 25 Jahren stets souverän gemeistert und den Zusammenhalt seiner Bereitschaft zunehmend gestärkt", lobte Toni. Kirstner erhalte die Leistungsauszeichnung für besondere Verdienste um das Bayerische Rote Kreuz in Silber.

Unter seiner Leitung seien für dieses Jahre bereits weitere Aus- und Weiterbildungen geplant, wie unter anderem die Schulung "Erste-Hilfe am Kind" und der Grundlehrgang Betreuung.

Kirstner selbst blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. So wurden zahlreiche Seminare und Schulungen von den aktiven Mitgliedern besucht. Dazu zählen die Endanwenderschulung Digitalfunk und die Sanitätsausbildung, welche für Einsätze unerlässlich sind, Fortbildungen für Leitungs- und Führungskräfte sowie Trupp- und Gruppenführer-Lehrgänge. Des Weiteren fanden zwölf Ausbildungsabende statt. Einige Mitglieder nahmen an der Einsatzübung "Bereitstellungsraum" im BRK-Kreisverband teil und beteiligten sich an der ICE-Einsatzübung in Bad Staffelstein. Wie jedes Jahr unterstützte die Bereitschaft mehrfach Blutspendetermine und Altkleidersammlungen.

Die in der Bereitschaft Memmelsdorf ansässige Schnelleinsatzgruppe Technik und Sicherheit (SEG T+S) rückte nach Kirstners Worten zu diversen Einsätzen aus, wie zum Beispiel zu einer Explosion im Schäffler-Werk in Eltmann. Auch bei den sanitätsdienstlichen Absicherungen des Altstadtfestes Ebern, des Open-Air-Festivals in Eyrichshof und der "Winterszeit" auf Schloss Eyrichshof war die Bereitschaft vor Ort.

Innerhalb der Gemeinde unterstützte sie unter anderem das Familienfest der Firma Rösler, das Gemeindefest in Memmelsdorf, veranstaltete ihr Maifest und richtete einen Seniorennachmittag zur Adventszeit aus.

Im Besonderen freut sich die Bereitschaft über drei neue Mitglieder, die sie 2017 für ihre Arbeit gewinnen konnte.



Weitere Ehrungen

Beim Jahresabschluss wurden weitere Mitglieder der Bereitschaft von Kreisbereitschaftsleiter Stefan Funck und dessen Stellvertreterin Brigitte Körpert zusammen mit Dieter Kirstner für ihre langjährigen Verdienste geehrt: Helga Hartung und Erika Schorn (jeweils 45 Jahre), Hedwig Absmann (25 Jahre), Birgit Schwabe (20 Jahre), Simon Kremer, Manuel Müller, Michael Schubart und Alexander Toni (jeweils 15 Jahre), Ramona Bernard, Carolin Schulz sowie Linda Toni (jeweils zehn Jahre). red