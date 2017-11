BRK-Senioren fahren zum Weihnachtsmarkt

Die BRK-Senioren unternehmen am Mittwoch, 29. November, eine Halbtagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bamberg. Auf der Heimfahrt ist eine Einkehr zum Weihnachtssingen in Breitengüßbach geplant. Die Abfahrtszeiten sind 12 Uhr am BRK-Kreisverband, 12.05 Uhr am Café Lenker und um 12.15 Uhr am Kaulanger. Anmeldung bei Irmgard Brückner unter 09261/526411. red