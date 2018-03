Britta Dassler hat neuen Ausschusssitz

Die Herzogenauracher FDP-Bundestagsabgeordnete Britta Dassler wird zukünftig dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung angehören. Wie es in einer Pressemitteilung aus Dasslers Büro heißt, beschloss das die Fraktion der Freien Demokraten am Dienstag in Berlin.

In einer ersten Reaktion zeigt sich die Herzogenauracher Abgeordnete erfreut: "Bildung und Forschung sind die zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit. Eine erfolgreiche Bildungspolitik ist für Deutschland ein entscheidender Innovationsmotor. Ohne gezielte Forschungsförderung riskieren wir, den Anschluss an die technische Weltspitze zu verlieren."



Bildung und Sport

"Die Kombination aus Sport und Bildung ist perfekt. Diese Themen ergänzen sich hervorragend. Der Grundstein für einen sportlichen Lebensstil wird häufig in der Schule gelegt", erklärt Dassler das Zusammenspiel beider Themen. Dassler ist zudem als Sprecherin und Obfrau Mitglied im Sportausschuss.



Ein Mandat zurückgegeben

Das Mandat als Obfrau im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe gab die Herzogenauracherin an die Fraktion zurück, da die Sitzungen des Ausschusses parallel zu denen des Sportausschusses stattfinden. Britta Dassler gehört dem Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe daher fortan als stellvertretendes Mitglied an. red