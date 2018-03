Britta Dassler empfängt erstmals Besucher

Hinter die Kulissen des Bundestags schauen, Türen durchschreiten, die ansonsten verschlossen sind: Auf Einladung der FDP-Bundestagsabgeordneten Britta Dassler aus Herzogenaurach erlebten das rund 50 ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Kreisverband Erlangen-Höchstadt, bei einer Bildungsreise des Bundespresseamts. Dassler hatte sich im Bundestagswahlkampf 2017 für eine Stärkung der Rettungsdienste ausgesprochen: "Ein großes Problem ist, dass die Rettungsdienste keine Rechtssicherheit haben. Schwierig wird es vor allem in Notsituationen. Wenn man eine Spritze setzt, kann das als Lebensrettung oder als Körperverletzung ausgelegt werden."

"Wir leben in einer komplizierten Welt, und Politik lässt oftmals Fragen offen. Ich möchte Politik greifbar machen. Das geht am besten direkt vor Ort in der Hauptstadt", meint die Herzogenauracher Abgeordnete.

Die Besuchergruppe konnte sich so vor Ort unter anderem ein eigenes Bild vom Reichstagsgebäude, dem Bundespresseamt, dem Technischen Hilfswerk und dem ehemaligen DDR-Gefängnis Hohenschönhausen machen. red