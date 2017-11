Brisantes Frankenderby

Am Sonntag um 11 Uhr (Baskidhall) greifen die U18-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg nach einem spielfreien Wochenende wieder ins Spielgeschehen der Mädchen-Bundesliga (WNBL) ein. Das Team von Cheftrainer Ulf Schabacker empfängt die Main Sharks aus Würzburg.

Das fränkische Derby ist dabei besonders brisant, denn beide Mannschaften kämpfen nach einer ausgeglichenen Hauptrunde um den Einzug in die Play-offs. Ein Sieg ist also im Hinblick auf den Kampf um die deutsche U17-Krone Pflicht für beide Mannschaften.

In der aktuellen Spielgruppe ist Würzburg mit zwei Siegen und zwei Niederlagen Tabellenvierter, dicht gefolgt von der Bamberger Auswahl, die mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf Platz 5 rangiert. Erstmals wird die DJK mit Nationalspielerin Julia Förner antreten, Magdalena Landwehr steht dagegen aufgrund einer Blinddarmoperation nicht zur Verfügung.

Einfach wird es mit Blick auf die Gegnerinnen allerdings nicht. Der DBB-Stützpunkt Würzburg kann sich besonders auf die Nationalspielerinnen Jessika Schiffer und Danelle Arigbabu verlassen. Bereits in der letzten Partie, die die Main Sharks gegen die SG Weiterstadt deutlich gewannen, glänzte Schiffer mit 15 Punkten. la