Briefträger auf Entdeckungstour

Die Briefzusteller Stefan Matthes und Rudi Kleinhenz hatten die Idee, gemeinsam eine Reise zu unternehmen. Der karibische Inselstaat Bahamas sprach den beiden zu. Ein Vortrag über die Ende September 2016 durchgeführte Reise findet am Freitag, 6. April, um 19.30 Uhr in der "Fränkischen Schmankerlstube" in Kleinbrach statt. sek