Briefe "sind kein Grund zur Sorge"

Für Aufregung unter Wallenfelser Grundbesitzern haben in den letzten Tagen Schreiben des Amtsgerichtes Kronach gesorgt. Inhalt der Briefe im lachsfarbenen Umschlag war die Benachrichtigung des Grundbuchamtes, wonach für das jeweilige Grundstück im Ortskern ein Sanierungsvermerk eingetragen wurde.

Bei der Stadt Wallenfels gingen daraufhin viele besorgte Anfragen ein. Bürgermeister Jens Korn stellt klar: "Die Schreiben sind kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Der Inhalt ist eine große Chance für die Eigentümer von Gebäuden." In den Jahren 2015 und 2017 hatte der Stadtrat ein förmliches Sanierungsgebiet festgelegt. Es umfasst grob gesagt den Bereich zwischen dem "Johannes" im Osten und dem "Märtela" im Westen. Laut Gesetz ist im Grundbuch bei den betroffenen Grundstücken zu vermerken, dass sie im Bereich der Stadtsanierung liegen. Ziel der Festlegung eines Sanierungsgebietes ist es, dort vorhandene Schwächen zu beseitigen und die städtebauliche Situation nachhaltig zu verbessern. "Bei uns in Wallenfels geht es vor allem um die Wiederbelebung des Ortskernes. Wir wollen Leerstände beseitigen oder deren Entstehung verhindern", so Jens Korn. "Hierfür gibt es attraktive Fördermöglichkeiten", ergänzt Stadtumbaumanagerin Ann-Sofie Beuerle.



Förderprogramm

Zum einen steht das Interkommunale Förderprogramm zur Verfügung. Mit ihm können Sanierungsmaßnahmen im Außenbereich einer Immobilie bezuschusst werden. Dazu gehören z. B. die Fassadengestaltung, Dacheindeckung, oder der Austausch von Fenstern und Türen. Maximal können hier 30 Prozent der förderfähigen Kosten, höchstens jedoch 20 000 Euro, erstattet werden.

Weiterhin bietet die Lage im Sanierungsgebiet die Möglichkeit, die Investitionen innerhalb von zwölf Jahren komplett von der Steuer abzusetzen, auch wenn das Gebäude privat genutzt wird. Voraussetzung für beide Fördermöglichkeiten ist allerdings eine kostenlose Sanierungsberatung durch das Stadtumbaumanagement und einen von der Stadt beauftragten Architekten.

"Wie unsere bisherigen Erfahrungen aus den abgeschlossenen Verfahren zeigen, lohnt sich der zeitliche Aufwand für den Bauherren auf jeden Fall", so Korn. Über das Förderverfahren informiert Ann-Sofie Beuerle, die unter der Telefonnummer 09262/94516 zu erreichen ist. red