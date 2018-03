Bremsend auf den Vordermann gerutscht

Wegen Eisglätte ist ein Unfall am Sonntag, 4. Februar, an der Kreuzung Ostring/Münnerstädter Straße/Kapellenstraße passiert. Eine 67-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt an der roten Ampel halten.Eine nachfolgende 40-Jährige rutschte beim Bremsen mit ihrem Wagen auf der abschüssigen und schneeglatten Fahrbahn und fuhr schließlich auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, beide Autos wurden jeweils an der Stoßstangen beschädigt. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf insgesamt 200 Euro. pol