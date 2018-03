Bremsen und Stoßdämpfer testen

Der Prüfdienst des ADAC Nordbayern ist von Mittwoch, 14. März, bis Freitag, 16. März, in Bad Brückenau. An allen Tagen werden von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Bremsen sowie Stoßdämpfer getestet. Auch Reifenprofil, Batterie und Beleuchtung können überprüft werden. Der Prüfdienst steht am Wohnmobilparkplatz in der Industriestraße. sek