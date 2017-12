Bremsanlage verliert Luft

Bei einer Kontrolle des Schwerverkehrs der Polizei Ebern mit der Verkehrspolizei Schweinfurt fiel in Rentweinsdorf ein Sattelzug aus einem benachbarten Landkreis erheblich aus dem Rahmen. Die Polizei Ebern weist darauf hin.

Nicht nur, dass der Fahrer seine vorgeschriebenen Lenkzeitunterbrechungen nicht eingehalten hatte und viel zu schnell unterwegs war, fiel bei der Kontrolle sofort auf, dass ein massiver Luftverlust an der Bremsanlage des Aufliegers vorlag. Die Ursache wurde schnell gefunden. Ein defekter Membranbremszylinder an der letzten Achse war defekt und führte somit laut Polizei "zu dem eklatanten Luftverlust".

Der Sattelzug wurde unter Polizeibegleitung zu einer Prüfstation geleitet. Ein Prüfer des TÜV Bamberg bestätigte die Vermutung der Beamten vor Ort und stufte den Luftverlust als erheblichen Mangel ein.



Das kann teuer werden

Auf den Fahrer und den Halter kommt für die verschiedenen Verstöße ein Bußgeld im vierstelligen Bereich zu, kündigte die Inspektion Ebern an. red