Breitengüßbacher verabschieden sich mit 2:6-Niederlage und Platz 6

Am letzten Spieltag fuhren die Breitengüßbacher Bundesliga-Kegler zum damaligen Mitaufsteiger nach Kipfenberg. Die abstiegsbedrohten Kegler aus dem Altmühltal benötigten dringend einen Heimerfolg über die oberfränkischen Gäste, was ihnen mit 6:2 Mannschaftspunkten (MP) und 3679:3587 Kegeln auch gelang. Für den Klassenerhalt reichte es trotzdem nicht, da der FEB Amberg seine Hausaufgabe gegen Nibelungen Lorsch (6:2) ebenfalls souverän erfüllte. Der TSV beendet die dritte 'Saison in der Bundesliga mit einem soliden sechsten Platz.

Der KRC begann mit den gewohnt starken Alexander Stephan und Dietmar Brosi, die im Anschluss an die Partie gebührend aus dem Altmühltal verabschiedet wurden und in der kommenden Saison in Staffelstein und Schwabsberg aktiv sein werden. Markus Löhnert gewann mit 146:144 Kegeln den ersten Satzpunkt (SP), ehe Stephan zur Normalform auflief. Zwar blieb Löhnert mit 145:156, 155:160 und 158:165 immer in Schlagdistanz, musste sich aber mit 1:3 und 604:625 geschlagen geben. Auch im anderen Duell erwischte Christoph Kaiser mit 166:161 den besseren Start, musste dann aber bei 132:160 deutlich abreißen lassen. Auch im dritten Durchgang setzte sich Brosi mit 162:146 durch. Auf der letzten Bahn waren es erneut Schwächen im Vollespiel, die Kaiser ein besseres Resultat verbauten, denn mit seinem Abräumergebnis von 229 Kegeln war er der Beste seines Teams.

Albert Kirizsan musste mit 122:154 gegen Fabian Lange gleich einen Dämpfer einstecken. Beeindruckend jedoch, wie kämpferisch sich Kirizsan über 159:155 und 163:160 zurückkämpfte und mit 2:1 in Führung ging. Die Entscheidung um den MP fiel erst mit den letzten Würfen, bei denen sich Kirizsan zwei unnötige Fehler leistete. So behielt Lange mit 611:579 bei 2:2 SP die Oberhand. Nebenan zeigte Robin Parkan erneut eine sehr gute Partie für den TSV. Nur auf der zweiten Bahn musste er sich Christopher Kratz geschlagen geben, erzielte aber mit tollen 617 Kegeln das Tagesbestergebnis der Gäste und setzte sich damit deutlich gegen seinen Kontrahenten (579) durch.



Nüßlein sichert zweiten Punkt

Trotz 76 Kegeln Rückstand, schien man auf Seiten der Gäste noch eine realistische Chance auf den Sieg zu haben. Das Duell zwischen Christian Jelitte und Michael Schobert war zur Halbzeit mit 1:1 SP und 299:311 Kegeln noch völlig offen, danach erwies sich der Gastgeber jedoch einen Hauch effektiver (155:151, 151:150) und sicherte sich gleich zweimal denkbar knapp den SP. Auch die zweite Paarung zwischen Michael Niefnecker und Mario Nüßlein verlief auf Augenhöhe. Zur Halbzeit stand es 1:1 nach Sätzen, wobei der TSVler mit 307:297 leicht die Nase vorne hatte. Trotz weiterer 152:148 Kegel war noch nicht von einer Vorentscheidung zu sprechen, denn Niefnecker kämpfte im letzten Satz noch einmal verbissen, doch durch einen "Naturneuner" auf dem vorletzten Wurf und dem anschließenden Anwurf setzte sich Nüßlein trotz Satzverlust mit 602:601 Kegeln hauchdünn gegen seinen Kontrahenten durch und erspielte den zweiten MP des TSV, was jedoch an der Niederlage nichts änderte. ts

KRC Kipfenberg -

TSV Breitengüßbach 6:2

(14:10 Satzpunkte/3679:3587 Kegel)

Stephan - Löhnert 3:1 (625:604)

Brosi - Kaiser 3:1 (646:585)

Lange - Kirizsan 2:2 (611:579)

Kratz - Parkan 1:3 (579:617)

Schobert - Jelitte 3:1 (617:600)

Niefnecker - Nüßlein 2:2 (601: 602)