Breitengüßbacher starten mit Heimniederlage in die Play-offs

Die Talente des TSV Breitengüßbach kassierten im ersten Play-off-Spiel der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) eine Heimniederlage. Der Brose-Nachwuchs unterlag der Basketballakademie Ludwigsburg mit 60:79.

Beide Teams hielten in der gut besuchten Hans-Jung-Halle im ersten Viertel (15:15) die Intensität und das Tempo hoch und lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe. Mit viel Kampfgeist starteten beide Teams in den zweiten Spielabschnitt und schenkten sich weiterhin nichts. Während auf Brose-Seite besonders Nicolas Wolf und Kay Bruhnke ihr Team anführten, waren es auf der anderen Seite Moritz Bär und Lukas Herzog, die ihren Farben in der 13. Minute eine Sechs-Punkte-Führung bescherten. Breitengüßbach blieb in Schlagdistanz, hatte allerdings Mühe sich unter dem Korb gegen den Bundesliganachwuchs aus Ludwigsburg zu behaupten. Die Ballverluste wurden von den Gästen konsequent bestraft, so dass die Breitengüßbacher zur Pause mit 32:37 hinten lagen.

Nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste, die den offensiven Ton angaben. Während Ludwigsburg vermehrt zu Punkten kam, lief bei Breitengüßbach nur wenig zusammen. Ganze fünf Minuten musste man auf die ersten TSV-Punkte in der zweiten Spielhälfte warten: Moritz Plescher erlöste seine Teamkollegen mit einem Drei-Punkte-Wurf und rüttelte seine Mannschaft damit wach. Es blieb hitzig, obwohl Ludwigsburg bereits mit 13 Punkten in Front lag. Eine Minute vor Ende des Viertels schied Youngster Kay Bruhnke aufgrund von fünf Fouls aus, was den TSV gänzlich aus dem Konzept brachte. Beim Punktestand von 48:70 war die Partie bereits vor den letzten zehn Minuten entschieden. Den Breitengüßbachern gelang nur noch Ergebniskorrektur. Damit haben die Schützlinge von Mark Völkl und Andreas Finsinger am Sonntag, 15. April, ein "Do-or-Die"-Spiel in Ludwigsburg vor der Brust. la

TSV Breitengüßbach): Drell (20 Punkte/2 Dreier), Bruhnke (12/2), Wolf (9), N. Tischler (6), Plescher (6/2), Ueberall (4), B. Tischler (2), Beck (1), Nicklaus, Uysal, Brevet, Bulic