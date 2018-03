Breitengüßbach startet in eigener Halle in Play-offs

Am Sonntag (13 Uhr, Hans-Jung-Halle) starten die NBBL-Basketballer des TSV Breitengüßbach in die Play-offs um die deutsche U19-Meisterschaft. In der ersten Runde treffen die Schützlinge der Trainer Mark Völkl und Andreas Finsinger auf den Nachwuchs des Bundesligisten aus Ludwigsburg.

Zum ersten Mal in der Saison tritt der TSV Tröster Breitengüßbach gegen eine Mannschaft aus einer anderen Division an und empfängt aufgrund des zweiten Tabellenplatzes nach der Hauptrunde nun den Dritten der Hauptrunde 4. Die Porsche-Basketball-Akademie Ludwigsburg erreichte elf Siegen bei drei Niederlagen.

Mit Power Forward Mateo Seric (16 Punkte pro Spiel), Flügelspieler Malik Kudic (12,7) und Aufbauspieler Lukas Herzog (9,6) hat der Ludwigsburger Trainer Felix Czerny gleich drei Punktegaranten im Team. Seric zählt bereits zum BBL-Kader der Ludwigsburger. Weitere Konstanten des Riesen-Nachwuchses sind Moritz Bär und Quirin Emanga, die ebenfalls knapp zehn Punkte pro Partie beisteuern.

Das Güßbacher Team um Kay Bruhnke und Henri Drell ist vor dem Start in die heiße Phase der Saison hochmotiviert. Headcoach Völkl meint: "Die Play-offs sind immer etwas Besonderes, denn nun kommen Gegner ins Spiel, gegen die wir in der Hauptrunde nicht angetreten sind - das kann immer eine Wundertüte sein." la