Brauseminar im Museum

Am Samstag, 3. März um 9.30 Uhr findet im Bayerischen Brauereimuseum auf dem Mönchshofgelände ein ganztägiges Bierseminar statt. Sebastian Hacker, Braumeister der "Gläsernen Brauerei". braut mit den Seminarteilnehmern ein eigens Bier ein. Anmeldungen sind noch unter der Telefonnummer 09221/805-14 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de möglich. Es gibt nur noch wenige freie Plätze. Das nächste Tagesbierseminar ist am Samstag, 5. Mai, von 9.30 bis 16.30 Uhr geplant. red