Braukessel wird angeschürt

Der Kessel im Gemeindebrauhaus wird am Samstag, 4. November, wieder für den herbstlichen Brauvorgang angeschürt. Das hergestellte Bier können die Hausbrauer dann am darauffolgenden Dienstag abholen und im eigenen Keller lagern. Wer Interesse an einem nach altem Rezept hergestellten, obergärigen Thundorfer Gerstenbier hat, sollte sich einfach zum Brauen anmelden. Dazu genügt ein Anruf bis 28. Oktober beim Vorsitzenden der Hausbrauer, Thomas Bretscher, Tel.: 09724/906 118 oder Mail: info@thundorfer-bier.de . Weitere Informationen gibt es unter www.thundorfer-bier.de