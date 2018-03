Am Abend des Gründonnerstages begannen die Feierlichkeiten der drei heiligen Tage der Christenheit. Umrahmt vom Liederkranz und den Beiträgen des Organistenteams konnte in der vollbesetzten Stadtpfarrkirche des letzten Abendmahles Jesu in Jerusalem gedacht werden.



"Innige Beziehung zu Gott"

Dekan Kilian Kemmer konfrontierte die Besucher der Zeremonie mit der Frage: Haben wir, was wir brauchen, brauchen wir, was wir haben? Dabei lenkte er den Blick auf die religiöse Perspektive der gestellten Frage und betonte die notwendige Praxis eines Kommunionempfanges, um "zu haben, was wir brauchen, eine innige Beziehung zu Jesus Christus. Die fünf Gottesdienste des gestrigen Karfreitages waren ebenfalls Besuchermagneten und unter anderem durch das Höchstadter Kammerorchester stimmungsvoll umrahmt worden. Um 21 Uhr beginnt am heutigen Samstagabend die Osternacht in der Stadtpfarrkirche. Nr