"Brassbound Rockets" heute nicht

Das für heute, Samstag, 11. November, geplante Konzert der "Brassbound Rockets" aus Bayreuth muss wegen Erkrankung eines Musikers abgesagt werden. Es gibt allerdings schon einen Nachholtermin am 7. April 2018, 20 Uhr. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

Am Freitag wurde zudem die Vereinbarung für das Altstadtfest 2018 getroffen, die "Brassbound Rockets" werden am Altstadtfest-Samstag wieder das Areal des Bayerischen Brauereimuseums im Oberhacken in Kulmbach rocken, wird aus dem Kulmbacher Mönchshof mitgeteilt.