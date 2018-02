Brass Band Bamberg gibt sich die Ehre

Blechbläsern sagt man Geselligkeit und Gemütlichkeit nach. Und doch sitzt an diesem frühen Samstagmorgen im Heim des Burgebracher Musikvereins die versammelte Brass Band Bamberg und schickt die ersten Liter Luft durch ihre Instrumente. Seit knapp vier Jahren stehen die 35 Musiker gemeinsam auf der Bühne und können bereits auf einen Sieg in der Mittelstufe bei der Deutschen Brass Band-Meisterschaft 2016 zurückblicken.

Am Samstag, 17. Februar, um 18.30 Uhr gibt Franz Matysiak in der St. Michael Kuratie in Redwitz sein Debüt als neuer Dirigent der Band und schwört seine Mannschaft auf die Deutsche Meisterschaft 2018 ein. Der studierte Bassposaunist ist ein Pionier der Brass Band-Bewegung in Deutschland. Als künstlerischer Leiter der Bayerischen Brass Band Akademie gelang ihm mit deren Flaggschiff, der 3BA Concert Band, der Sieg in der B-Section der Europameisterschaft. "Eine Brass Band ist wie ein Sportwagen, flink, mit viel Power, wendig und agil", begründet der neue Chef seine Begeisterung. Wer sich selbst davon überzeugen will, ist am Samstag in die St. Michael Kuratie eingeladen. Der Eintritt ist frei. red