Brandmelder löste Einsatz aus

Unverrichteter Dinge konnten die Feuerwehren Bad Kissingen und Garitz am Dienstagnachmittag wieder abziehen, nachdem ein Brandmelder wegen einer technischen Störung im "Seehof" einen Brand signalisierte. Das Gebäude, das neben einer Facharztpraxis mehrere Einrichtungen beherbergt, wurde kurzzeitig geräumt, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei, die mit mehr als einem halben Dutzend Fahrzeugen vor Ort waren, konnten aber keinerlei Rauch- oder Hitzeentwicklung feststellen, so dass schließlich angenommen wurde, dass der Melder defekt sei. Brisant war nur, dass in Garitz die Sirenenalarmierung zweimal durchgeführt werden musste, da am frühen Nachmittag kaum Einsatzkräfte am Gerätehaus erschienen.