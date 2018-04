Brand endet glimpflich

Am Sonntag wurde die Polizei zu einem Brand in der Heinrich-Manz-Straße gerufen. Dort war beobachtet worden, wie Rauch aus einer Wohnung kam. Laut Feuerwehr war eine etwa 50 Zentimeter hohe Flamme unter dem Bett sichtbar. Der Mieter war nicht zu Hause, auf dem Nachttisch stand noch eine Kerze mit Streichhölzern. Als der 26-Jährige zurückkam, gab er an, dass zuvor zwei Kerzen auf dem Tisch standen und eventuell eine Kerze brannte, als er die Wohnung verließ. Es entstand zum Glück nur Schaden in Höhe von 3000 Euro. pol