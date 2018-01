Bram tritt als Bezirksvorsitzender zurück

Eigentlich wäre seine Amtszeit erst am 11. März 2018 abgelaufen, doch so lange wird Karlheinz Bram nicht Bezirksvorsitzender des Bayerischen Fußball-Verbandes bleiben. Er hat nämlich am Samstag seinen Rücktritt zum 31. Dezember erklärt.

Bei der Bezirksausschuss-Sitzung in Rödental wies er darauf hin, dass er schon vor einigen Wochen BFV-Präsident Rainer Koch von seinem Entschluss informiert habe. "Ich habe die Überzeugung gewonnen, früher auszusteigen, und meinen schriftlichen Antrag zum Rücktritt eingereicht", sagte er. Außerdem habe er den Vorschlag gemacht, dass Thomas Unger (Konradsreuth) sein Nachfolger werden soll.



Berufung wohl heute

Darüber wird aller Voraussicht nach in einer Präsidiumssitzung am heutigen Montag entschieden. Die Berufung Ungers dürfte nach Aussage von Jürgen Faltenbacher nur eine Formalie sein. Der BFV-Schatzmeister dankte Karlheinz Bram für sein Engagement für den Bayerischen Fußballverband, denn dieser sei über 17 Jahre lang fester Bestandteil der BFV-Familie gewesen und habe in dieser Zeit den Fußball in Bayern entscheidend mitgeprägt.

"Karlheinz hat mit seinem Rücktritt sehr verantwortungsvoll gehandelt", sagte Faltenbacher. "Er hat lange Jahre den Bezirk geführt und viele Innovationen vorangebracht", aber man müsse irgendwann auch loslassen können.

"Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen und hat rein private Gründe. Aber der Zeitpunkt, aufzuhören und mein Amt in jüngere Hände zu übergeben, fühlt sich einfach richtig an", hob Bram hervor.

Der 75-Jährige aus Marktzeuln begann als Jugendspielgruppenleiter im Kreis Coburg/Lichtenfels und wechselte bereits acht Monate später auf den Posten des Kreisspielleiters. Am 25. März 2006 trat er die Nachfolge von Karl Fleischer an und wurde zum Bezirksvorsitzenden gewählt. In seine knapp zwölfjährige Amtszeit fielen der Abschluss der Strukturreform mit der Einrichtung der größeren Kreise, die Spielklassenreform mit Abschaffung der Bezirksoberliga, die Digitalisierung des Spielbetriebs und der Umzug in die neue BFV-Geschäftsstelle nach Bamberg.

Als Funktionär spulte Karlheinz Bram ein enormes Pensum ab und hielt zu den Vereinen an der Basis immer einen engen Kontakt. Bei seinem kurzen Resümee erinnerte er sichtlich gerührt aber auch an traurige Anlässe, so an den Tod gleich mehrerer Kollegen aus anderen Bezirken in den vergangenen Monaten. Für seinen unermüdlichen Einsatz erhielt Bram 2009 die Verbandsehrennadel und die Verbandsehrennadel in Silber des Bayerischen Fußball-Verbandes sowie 2016 die DFB-Verdienstnadel.



Zwei Kandidaten für Vorsitz?

Sein designierter Nachfolger Thomas Unger, derzeit noch Vorsitzender des Bayernliga-Ausschusses, kündigte an, sich am 11. März beim Bezirkstag in Wunsiedel als Bezirksvorsitzender zur Wahl zu stellen. Es könnte aber gut sein, dass es einen weiteren Kandidaten gibt, nämlich den Kreisvorsitzenden des Kreises Bamberg/Bayreuth, Manfred Neumeister. "Der Bezirksausschuss hat zwar mit großer Mehrheit Thomas Unger vorgeschlagen, aber ich werde unter Umständen ebenfalls antreten", sagte er. Dazu sei aber eine große Mehrheit in den Vereinen des Fußball-Bezirks nötig.

Sollte er antreten, dann sei das nicht gegen Thomas Unger gerichtet, sondern eine Entscheidung für den Fußball, fuhr Neumeister fort. Und ergänzte, dass er aber auf jeden Fall zuvor wieder für den Vorsitz im Kreis Bamberg/Bayreuth kandidieren werde. han