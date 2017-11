Bozek, Pavel und Krol in toller Form

Die Herren des TSV Untersiemau haben in der Landesliga mit einem 9:5-Auswärtserfolg beim SV Hörstein aufhorchen lassen. Damit haben sie bei nunmehr 4:4 Zählern ihr Punktekonto ausgeglichen und sind auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt.

Obwohl der TSV Untersiemau II in der 2. Bezirksliga in Schwürbitz eine knappe Niederlage verzeichnete, belegt er noch den ersten Platz. Punktgleich (je 7:3) folgt der TSV Unterlauter, der sich unentschieden vom TSV Scherneck trennte.

Mit einem klaren Heimerfolg gegen den Nachbarn TSV Unterlauter II übernahm der TTC Tiefenlauter III in der 3. Bezirksliga die Spitzenposition. Er ist aber punktgleich (je 6:0) mit dem FC Adler Weidhausen, der nach 4:5-Rückstand den TV Ebersdorf noch mit 9:5 aus den Angeln hob.

Bei den Damen fuhr in der Oberfrankenliga der TSV Unterlauter mit dem Auswärtserfolg in Kulmbach den dritten Sieg in Serie ein. In der 2. Bezirksliga musste der TSV Unterlauter II mit dem 7:7 in Hausen zwar den ersten Verlustpunkt der Saison registrieren, bleibt aber Throninhaber. Während die dritte Mannschaft des TTC Tiefenlauter gegen den noch sieglosen TSV Meeder auftrumpfte, ging die vierte Vertretung beim TTC Thann unter. In der 3. Bezirksliga kam die "Fünfte" von Tiefenlauter zum ersten Saisonsieg, und zwar gegen den TTC Eigensdorf.



Herren, Landesliga Nordwest

SV Hörstein - TSV Untersiemau 5:9 : Mit dem Gewinn von zwei Doppeln verschafften sich die Gäste zum Auftakt einen leichten Vorteil (1:2), der jedoch nach den ersten drei Einzeln egalisiert war (3:3). Markus Gundel und Fabian Markert sorgten für einen erstmaligen Zwei-Punkte-Vorsprung, der im weiteren Verlauf sogar durch Vier-Satz-Erfolge von Michal Bozek, Pavel Krol und erneut Gundel auf 4:8 ausgebaut wurde. Als Lukas Hennemann auch sein zweites Einzel in den Sand gesetzt hatte, war postwendend Michael Florschütz zu Stelle und zog den Schlussstrich unter den viel bejubelten Doppelpack.

Ergebnisse: Winkler/Vogel - Krol/Markert 3:0, C. Braum/Bauer - Bozek/Gundel 2:3, Nagel/A. Braum - Hennemann/Florschütz 0:3, Winkler - Krol 3:1, C. Braum - Bozek 2:3, Nagel - Hennemann 3:1, A. Baum - Gundel 1:3, Bauer - Markert 1:3, Vogel - Florschütz 3:2, Winkler - Bozek 1:3, C. Baum - Krol 1:3, Nagel - Gundel 1:3, A. Braum - Hennemann 3:1, Bauer - Florschütz 0:3.



Herren, 2. Bezirksliga West

TSV Unterlauter - TSV Scherneck 8:8 : In diesem fast vierstündigen Match konnte sich kein Team einen größeren Vorsprung verschaffen. Eine starke Phase hatten die Hausherren nach dem 5:6-Rückstand, als sie durch Florian Ott, Clemens Haake und Max Keller den Hebel zur 8:6-Führung umlegten. Doch der neunte Siegpunkt wollte nicht gelingen, obwohl im Schlussdoppel noch eine 2:1-Satz-Führung zu Buche stand. Mit 12:10 im fünften Durchgang ging diese Paarung an die Gäste, die damit fünf der sieben notwendig gewordenen Entscheidungssätze gewannen.

Ergebnisse: Probst/Stang - Kalb/Hampp 3:1, Kiefel/Haake - Klein/Ehrlich 3:2, Ott/Keller - Zapf/Dennstädt 2:3, Probst - Kalb 2:3, Kiefel - Klein 2:3, Ott - Ehrlich 1:3, Haake - Zapf 3:2, Keller - Hampp 3:0, Stang - Dennstädt 2:3, Probst - Klein 3:1, Kiefel - Kalb 1:3, Ott - Zapf 3:0, Haake - Ehrlich 3:0, Keller - Dennstädt 3:1, Stang - Hampp 1:3, Probst/Stang - Klein/Ehrlich 2:3.

TV Schwürbitz - TSV Untersiemau II 9:7: Das Heimteam legte los wie die Feuerwehr und brachte sich so mit 6:1 in Front. Als dies auf eine deftige Abfuhr für den TSV hindeutete, ergriff dieser die Initiative und hatte mit Abschluss der Einzel auf 8:7 verkürzt. Zum Unentschieden reichte es aber nicht mehr, da im Schlussdoppel mit 9:11, 10:12 und 7:11 die Segel gestrichen werden mussten.

Ergebnisse: Schneider/Feulner - Funk/Baum 3:1, Sünkel/Imhof - Markert/Kobinski 3:0, Haselmann/Härtel - Ehrlicher/Beygang 1:3, Schneider - Funk 3:0, Feulner - Markert 3:2, Sünkel - Ehrlicher 3:1, Imhof - Kobinski 3:1, Haselmann - T. Baum 0:3, Härtel - Beygang 2:3, Schneider - Markert 1:3, Feulner - Funk 3:1, Sünkel - Kobinski 0:3, Imhof - Ehrlicher 3:0, Haselmann - Beygang 0:3,Härtel - Baum 2:3, Schneider/Feulner - Markert/Kobinski 3:0.



Herren, 3. Bezirksliga Cbg./Nec.

TTC Tiefenlauter III - TSV Unterlauter II 9:3: In diesem Nachbarderby sah es zunächst nicht nach dem deutlichen Heimerfolg aus. Unterlauter hielt nämlich anfangs recht gut dagegen, sodass es nur 4:3 für den TTC stand. Doch von da an nahmen die Hausherren richtig Fahrt auf und zogen mit fünf Siegen am Stück auf und davon.

Ergebnisse: Deffner/Deffner - Stang/Brasch 3:1, Fuhrmann/Buhr - Florschütz/Meyer 1:3, Landgraf/Winkler - Kleiner/Probst 3:2, M. Deffner - Meyer 3:0, T. Deffner - Florschütz 0:3, Fuhrmann - Brasch 3:0, Landgraf - Stang 1:3, Winkler -Probst 3:0, Buhr - Kleiner 3:1, M. Deffner - Florschütz 3:1, T. Deffner - Meyer 3:0, Fuhrmann - Stang 3:2.



Damen, Oberfrankenliga

ATS Kulmbach II - TSV Unterlauter 3:8: Zu einem unerwartet klaren Auswärtssieg kamen die TSV-Damen beim Tabellenzweiten. Mit dem Gewinn der beiden Doppel und der Einzel von Natalie Drescher, Corinna Weidemüller und Anna Lohmann waren frühzeitig die Weichen auf Sieg gestellt. Erst nach dem 0:5-Rückstand konnte Kulmbach zweimal punkten. Doch ließ sich Unterlauter dadurch nicht beeindrucken und machte mit drei Siegen in den folgenden vier Treffen alles klar.

Ergebnisse: Müller/Geier - Weidemüller/Drescher 1:3, Rohleder/Schmidt - Roos/Lohmann 2:3, Müller - Drescher 1:3, Rohleder - Weidemüller 1:3, Schmidt - Lohmann 1:3, Singer - Roos 3:0, Müller - Weidemüller 3:0, Rohleder - Drescher 0:3, Schmidt - Roos 2:3, Singer - Lohmann 3:1, Schmidt - Weidemüller 0:3.



Damen, 2. Bezirksliga West

TTC Tiefenlauter III - TSV Meeder 8:1: Etwas unter Wert wurde der noch sieglose TSV geschlagen. Dies deshalb, weil das Heimteam dreimal erst im Entscheidungssatz die Oberhand behielt.

Ergebnisse: Ros/Deffner - Keiler/Weisser 1:3, Wöhner/Quaschigroch - Baudler/Bienek 3:1, Ros - Baudler 3:0, Deffner - Keller 3:0, Wöhner - Weisser 3:2, Quaschigroch - Bienek 3:0, Ros - Keller 3:2, Deffner - Baudler 3:2, Wöhner - Bienek 3:1.

SpVgg Hausen III - TTC Unterlauter II 7:7: Die Einheimischen boten dem Spitzenreiter nicht nur Paroli, sondern lagen sogar in der Endphase mit 7:5 vorne. Zunächst war es Barbara Probst, die nach dem 1:2-Satzrückstand mit einem 12:10 und 13:11 das vorzeitige "Aus" für den TTC abwendete, und schließlich war es Sabine Fischer, die nach vier Durchgängen noch das Remis rettete.

Ergebnisse: Schlüter/Dippold - Henke/Probst 3:2, Krautheim/Lengendler - Fischer/Stang 2:3, Krautheim - Fischer 3:2, Schlüter - Henke 1:3, Dippold - Probst 3:1, Lengenfelder - Stang 0:3, Kautheim - Henke 3:0, Schlüter - Fischer 0:3, Dippold - Stang 3:2, Lengenfelder - Probst 3:0, Dippold - Henke 2:3, Krautheim - Stang 3:1, Schlüter - Probst 2:3, Lengenfelder - Fischer 1:3.

TTC Thann - TTC Tiefenlauter IV 8:0: Nicht den Hauch einer Chance ließ Thann den Gästen. Den Ehrenpunkt vermasselte Tina Pletl den Gästen, indem sie Elke Schubert im fünften Satz mit 11:9 niederhielt.

Ergebnisse: Heumann/Pletl - Dietel/Buhr 3:0, Wittmann-Klose - Schmidt - Schubert/Flohrschütz 3:0, Heumann - Buhr 3:0, Wittmann-Klose - Dietel 3:0, Schmidt - Flohrschütz 3:0, Pletl - Schubert 3:2, Heumann - Dietel 3:0, Wittmann-Klose - Buhr 3:0.