Bouldern gegen Depression

Der Depression mit Sport entgegenwirken - unter diesem Motto läuft bereits seit Mai 2017 die bundesweite "Studie KuS" (Klettern und Stimmung). Der Ansatz hat sich bewährt und das Interesse ist ungebrochen.

In der Pilotstudie konnte das Team der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen bereits die Wirksamkeit einer Bouldertherapie bei depressiven Patienten in ambulanter Behandlung nachweisen. Nun geht die großangelegte Studie bereits in die dritte Runde: Im November 2017 starten neue Gruppen. Die kostenlosen Therapieeinheiten unter wissenschaftlicher Begleitung finden in der Region Erlangen/Fürth/Nürnberg und in Weyarn bei Holzkirchen statt. Interessenten sind zu einem der unverbindlichen Informationsabende in ihrer jeweiligen Stadt eingeladen.



Klettern ohne Seil

Bouldern ist das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Bei Depressionen ist es möglich, Bouldern als Therapie einzusetzen mit unterschiedlichen Zielen: Es kann Menschen zum einen spielerisch helfen, positive Erfahrungen zu sammeln. Zum anderen lernen die Patienten durch die sportliche Betätigung, ihre Grenzen wahrzunehmen, anzuerkennen, aber auch über sich selbst hinauszuwachsen und eigene Erfolge anzuerkennen.

Sowohl Probanden der vorangegangenen Studie als auch Teilnehmer der ersten beiden Durchgänge der aktuellen Studie zeigten sich in der Auswertung begeistert vom wertschätzenden Umgang der Therapeuten mit ihnen sowie von der Kameradschaft und dem Vertrauen innerhalb der Gruppe. Zudem berichteten sie, dass KuS ihnen dazu verholfen habe, ihren Alltag wieder besser zu bewältigen und selbstbewusster zu werden. Auch die wissenschaftlichen Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache: Wie erwartet, zeigte sich in der ersten Studie eine deutliche Verbesserung der depressiven Symptomatik (von einer vormals mittelschweren zu einer leichten Depression) über das Boulderprogramm hinweg, die auch nach Beendigung der Therapie aufrechterhalten werden konnte. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man beim Klettern nicht denken kann - da ist man voll im Hier und Jetzt und auf den nächsten Griff fokussiert", erläutert die Psychologin Katharina Luttenberger, die die Studie leitet.



Vergleichende Behandlung

Mit der neuen Studie geht das Team der Psychiatrie des Uni-Klinikums Erlangen nun noch einen Schritt weiter und will die Bouldertherapie in größerem Rahmen mit bewährten Depressionsbehandlungen vergleichen. Dazu werden alle Teilnehmer zufällig einem von drei Therapieangeboten zugeteilt: entweder einer verhaltenstherapeutischen Depressionsbewältigungsgruppe, die dem aktuellen Goldstandard zur Behandlung von Depressionen entspricht, der bereits erwähnten Bouldertherapie oder einem allgemeinen sportlichen Aktivierungsprogramm.

Probanden aus der letzten Gruppe erhalten nach zehn Wochen ebenfalls Zugang zur Bouldertherapiegruppe. So profitieren alle Teilnehmer von den Gruppenangeboten, die auch klassische Therapieelemente wie das Achtsamkeitstraining und Entspannungsübungen enthalten. Mit Start des dritten Durchgangs haben alle, die bisher keine Möglichkeit zur Teilnahme hatten, einmal die Chance, die Wirkungen der Bouldertherapie für sich auszuprobieren. red