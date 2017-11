Botschafterin berichtet

Der 500. Geburtstag der Reformation wurde in Coburg mit Ausstellungen, Konzerten, Vorträgen und Gottesdiensten gefeiert. Am Mittwoch, 15. November, berichtet die Reformationsbotschafterin Irmingard Eidt in einem Vortrag "in leichter Sprache", wie es in der Einladung heißt, über ihre Erfahrungen und Erlebnissen im Jubiläumsjahr. Das Evangelische Bildungswerk lädt hierzu ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Haus Contakt, Untere Realschulstraße 3. red